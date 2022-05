Nathalie VIDAL

Bonjour,



Que dire de moi ? Commençons donc par le début, orginaire de la haute loire, je suis venue à lyon pour mes études.



Après 2 ans de sociologie, je me suis orienté vers un master 1 de management d'équipes et de la qualité à l'IAE lyon 3 (formation en alternance) puis un master 2 en consultant en ingénierie du management.



Sortie de l'université en septembre 2005. J'ai travaillé pour Framatome ANP (nucélaire) Flakt solyvent Ventec (fabricant de ventilateur industriel) ou Volvo 3P PD en tant que responsable qualité système. L'essentiel de ma fonction consiste à m'occuper du management qualité (audits, revue de direction, renouvellement du certificat ISO 9001...) et à faire adhérer le personnel à la démarche, le tout dans le but de satisfaire nos clients externes mais aussi internes.



Mes compétences :

Qualité