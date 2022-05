Nathalie VIERNE

Mon parcours professionnel et personnel m’a offert l’opportunité de comprendre à quel point notre Intelligence Emotionnelle est notre plus bel allié dans la Vie. C’est en l’écoutant et en la nourrissant tous les jours que l’on se libère de nos « carcans » comme de nos « croyances » pour devenir SOI.



De formation Recherche Scientifique, rapidement j’éprouve le besoin de me « frotter » concrètement à une équipe. Je plonge alors dans l’aventure terrain de la distribution sélective puis de la grande consommation. Je m’y découvre une vraie passion pour le développement des collaborateurs et le conseil auprès des clients. Portée par mon intuition, je décide de valoriser cette expérience en animant des séminaires de management et vente au sein du groupe Do It. Malgré mon plaisir à transmettre mon savoir faire, la formation ne répond pas totalement à mon besoin d’être au plus près des attentes de chacun. Tout devient clair : le coaching devient le métier qui fait sens.



C’est ainsi que en 2001, je rejoins Do It Evolution devenu Version Originale tout d’abord comme consultante et depuis 2006 comme Directrice Associée.



Mes compétences :

Coaching

Conduite du changement

Dirigeant

Management

Mobilité

Outplacement