Isabelle MOURET DE LOTZ

Depuis fin 2013, je suis en Délégué Général de la Société de Vènerie qui gère la chasse à courre en France. Une fonction au coeur d'une forme de chasse traditionnelle que j'ai la chance de connaître et qui s'intègre dans le monde d'aujourd'hui avec une vitalité sans précédent même si certaines formes d'opposition font croire que le contraire.



En parallèle, je viens de finir un mémoire sur le thème de la co-médiation, un outil pertinant pour faire avancer des projets liés aux enjeux Développement Durable et portés par des parties prenantes variées.

Au travers de M&DD - Médiation & Développement Durable, je propose aux organisations de les accompagner à des moments critiques de leur projets en tant que médiateur : pour retisser du lien, renouer le dialogue, remettre du mouvement dans les projets et entre les personnes porteuses de ces projets.



En effet, après une expérience de plus de 20 ans en communication d'entreprise complétée par la direction (développement, partenariat, communication) du Collège des Hautes Etudes de l'Environnement et du Développement Durable (CHEE&DD) pendant 3 ans, je mets mes compétences au service des entreprises et PME qui souhaitent renforcer ou mettre en place une démarche Développement Responsable.

Le développement durable et donc responsable est un enjeu majeur pour toutes les organisations compte tenu des évolutions climatiques, énergétiques et démographiques dès prochaines années : chacune d'elles doit envisager cette nouvelle vision du développement à niveau stratégique en préparant leurs dirigeants à intégrer de nouveaux critères de progrès (social, environnemental, économique et de gouvernance).



Faire se rencontrer des acteurs économiques, associatifs, institutionnels, privés, publics ... est l'un des leviers majeurs d'accélération des projets : c'est cette ouverture vers les compétences professionnelles et des expériences humaines complémentaires qui me passionne.



Mes compétences :

Conseil en communication

Communication corporate

Développement Durable

Stratégie de communication

Médiation