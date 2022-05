Nathalie VIGOUROUX

Des capacités managériales prouvées, des compétences commerciales élargies allant de la vente de produits chimiques de spécialités à la conquête de nouveaux marchés dans le secteur des commodités plastiques puis dans le secteur de l'extraction minière et plus récemment à la découverte du secteur aérospatial

Une expérience unique du e-business en BtoB



Types de poste occupé :

Directrice de Business Unit EMEA

Direction commerciale France et Europe

Ingénieur technico-commercial/ responsable grands comptes France /Europ

Responsable services clients

J’ai aussi développé des compétences dans les domaines suivants :

• audits qualité internes et externes

• supply chain

• marketing

• management de projets (mise en place de SAP R2 et R3, certification ISO9002…)

• mise en place du changement lors d’opération de fusion (2 expériences)



Mes compétences :

Direction commerciale

E-business

Vente

Marketing

Gestion de projet

Management de transition

Construction

Mineraux

Développement commercial

Chimie