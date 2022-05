Nathalie VUILLEMIN

Capacité d’analyse.

 Sens de l’écoute et de la communication.

 Polyvalente et capacité d’adaptation.





FORMATION CONTINUE

 2013 : Développer votre dimension coach Cohélliance Strasbourg

 2011 : Entrepreneur De La Petite Entreprise .CNAM Nancy alternance management de proximité, gestion, stratégie entreprise, Sio.

 2003 : DTSU de formateur au CUCES Nancy

 1995 : Formation aux achats CEGOS à Paris

 1993 : Conduire les travaux neufs CEGOS à Paris

FORMATION INITIALE

 1991 : niveau BTS productique lycée Bechamp Remiremont (88)

 1989 : BAC F1 lycée Mendès

 France Epinal (88)

 1986 : CAP dessin industriel lycée Hyppolyte fontaine Dijon (21)





Sept 2012 CREATION DE LA Sté LORCOMTECH : Conseil et Accompagnement d’organisation industrielle Nancy

 Accompagnement chef d’atelier à Chavelot

 Suivi mensuel assurance qualité à Xertigny

 Formation phoning et argumentaire commercial à Nancy

 Accompagnement sur stratégie





2012 INTERVENANTE COMMERCIALE projet nouveau produit technique Euro métal 54 Saulxures les Nancy





2011 RESPONSABLE PROJET « étude de mise en place GPAO ». MPL industrie .88200 Remiremont





2005 –2011 (5 ans) DIRECTRICE DE SITE DE PRODUCTION MECANIQUE PRIME 88250 LA BRESSE

 Gestion commerciale et production, gestion de personnel et stratégie de développement.

Projet de rachat de cette société non abouti suite au contexte économique.





2003 /2005 (2ans) ASSISTANTE DE PRODUCTION MECANIQUE ALTHOFFER 88200 Remiremont

 gestion de production, réalisation des devis, et suivi de clientèle





2003 FORMATRICE AFPI MAXEVILLE 54000

 Actions de formation base mécanique pour adultes.





1992 /2002 (10ans) ASSISTANTE DES TRAVAUX NEUFS BIHR 88220 URIMENIL

 Etude et suivi des travaux neufs mécaniques (préparation du budget, études, achat, implantation, planning et suivi des travaux).

Etude de systèmes mécaniques, achats pour service maintenance préventive





1991/1992 TECHNICIENNE METHODE HYDRAULIQUE PB 88 le Void d’Escles

 Lancement des gammes de fabrication selon cahier des charges clients et gestion des stocks