Nathalie WATTS

Une carrière internationale de 18 ans à Londres, 1 an à Frankfort et Paris.



Consultante stratégique et coach en projets d’entreprise innovants, j'accompagne des dirigeants de startups, PME et filiales dans les secteurs des NTIC, Internet, du Numérique, des Services innovants, de l'Eco-innovation et le Développement Durable.



Je permets à des équipes projet internes et externes à l’entreprise - de la R&D au design, du marketing à la communication à la création, du support technique à la vente, de sièges aux filiales, des fabricants aux partenaires canaux de distribution, d'identifier et de mieux comprendre les leviers et freins à l'innovation, d'imaginer et de créer de nouveaux concepts d'offres incrémentales et de rupture, de développer des stratégies et de les confronter, enfin de mieux collaborer et mieux s’aligner - pour la réussite de l'innovation.



Acteur de gestion de la transformation de l'entreprise et d’alignement porteur de sens, à partir d’une vision partagée, j'aime mobiliser l’énergie créatrice des hommes et des organisations à travers des projets concrets.



Mes compétences :

Accompagnement

Anglais

Coaching

COMMERCE

E commerce

Innovation

International

Internet

NTIC

Start ups

Conseil