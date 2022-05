Nathalie WDOWIK

COMPÉTENCES

Gestion financière :



- Comptabilité générale

- Gestion de trésorerie, prévisions recettes/dépenses

- Prévision des risques, provisions PRC (Provision pour Risques et Charges)

- Participation à l’élaboration du budget

- Optimisation des coûts

- Recouvrements créances

- Gestion des paies

- Suivi et calcul des taxes ( IS, TVA, Organic, DEB, DES, TVTS, CET, CVAE, Ecoemballage, TLPE)

- Gestion de la participation aux salariés (organisme CREELIA)

- Suivi des abonnements

- Suivi des FNP – CCA – Produits constatés d’avance

- Comptabilité fournisseurs

- Comptabilité clients

- Elaboration des liasses fiscales, comptes annuels et annexes

- Elaboration du reporting consolidé et du reporting comptable

- Suivi des Immobilisations





Communication :



- Transversalité entre services

- Gestion des audits, commissaires aux comptes

- Rédaction de procédures



Management :



- Encadrement et animation d’équipe

- Recrutement, intégration et formation

- Entretiens d’évaluation annuelle

- Organisation et répartition des tâches

- Gestion des congés

- Contrôle des réalisations





Projets :



- Participation active à la mise en place du logiciel SAGE

- Création de maquettes d’intégrations d’écritures comptables

- Création de tableaux croisés dynamiques

- Mise en place du projet de dématérialisation des factures (logiciel INVOICE)

- Création d'un book de procédures internes

- Mise en place d'un reporting comptable

- Participation aux fusions des sociétés et augmentation de capital





Bilingue espagnol

Anglais professionnel

Notions d'allemand



- Organisée et rigoureuse

- Disponible et à l’écoute

- Dynamique et réactive

- A l’aise avec les chiffres

- Capacité d’analyse

- Esprit de synthèse



Mes compétences :

Fiscalité

Microsoft Excel

Consolidation

Reporting financier

Management

Conduite de projet

IFRS