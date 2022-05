Nathalie WEISSHAAR

Bonjour! Actuellement en activité, passionnée par mon métier, j'exerce dans les secteurs de l'évènementiel, du spectacle vivant et de la télévision.

Rigoureuse, autonome et responsable, j'apprécie tout particulièrement le travail en équipe et les nouveaux challenges. Mes compétences: mixage live, mixage antenne, exploitation de régies audiovisuelles, sonorisation, distribution du son, configuration de systèmes de traduction simultanée, DCN, mise en oeuvre et gestion de micros HF, vidéo-projection, visio-conférence.

Je suis également pianiste, DJ et home-studiste, sportive, et parle couramment anglais!

Je reste à votre écoute pour de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Mixage audio

Sonorisation

Prise de son

Videoprojection

DCN (Traduction Simultanée)

Micros HF