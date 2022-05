Nathalie WINKLER

Je suis actuellement collaboratrice dans un cabinet de droit des affaires à Versailles.



J'ai travaillé en tant que collaboratrice durant plus de deux années au sein du Cabinet NORMAND & Associés.



J'y ai traité des dossiers de contentieux et pré-contentieux en droit civil (responsabilité civile, droit des contrats, ..), de faute inexcusable, droit de la sécurité sociale, fraude fiscale et droit commercial.



Je rédigeais des actes, j'avais une activité plaidante importante et ai participé à de nombreuses expertises.



J'ai ensuite travaillé 8 mois au sein du Cabinet Pierre CHAIGNE & Associés, et ai traité des dossiers de droit civil (droit de la famille, droit des obligations et droit des contrats), droit commercial, droit des sociétés et droit pénal des affaires.



J'ai également rédigé des actes, assuré les audiences et participé à des expertises.



Mes compétences :

Commercial

consciencieuse

Contentieux

Droit

Droit des contrats

Droit des obligations

Motivée

Rigoureuse