Nathalie WOLLBRETT

Forte d'une riche expérience de plus de 10 ans dans le retail en tant que responsable dans les secteurs du prêt-à-porter et de la cosmétique, mes compétences managériales et commerciales m'ont permis de piloter avec succès des équipes de 80 à 120 personnes.



Animer et gérer des magasins avec rentabilité, fixer des objectifs commerciaux ambitieux et les mener à terme en encadrant une équipe de professionnels sont des atouts nécessaires dont je dispose dans le cadre d'un projet de développement commercial et d’accompagnement humain.



Mes compétences :

Vente

Mode

Merchandising

Management

Luxe

Communication

Marketing