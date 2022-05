Nathalie ZAFFRAN

Missions Communication :



- Définition de la stratégie de communication

- Élaboration du plan media

- Organisation des shooting : campagnes, produit, look book collections

- Organisation évènements type : salons, défilés, séminaires

- RP





Dans le cadre du développement des licences pour la marque Kaporal 5 j'ai acquis les compétences suivantes :



- Prospection de Nouvelles licences

- Négociation et Rédaction des contrats

- Présentation du Bloc Marque et des tendances

- Définition du Business Plan et du Plan de collection

- Elaboration de la Stratégie Marketing

- Suivi du processus de Validation

- Gestion et suivi des Objectifs/Royalties

- Coordination avec le Bureau de Style



J'ai aussi participé à l'organisation des défilés, en élaborant les thèmes de création de chacun (lieu, décors, ambiance, musique...) et à l'organisation des salons en travaillant là aussi sur les concepts de stands pour le Bread&Butter et le Who's Next.



Mes compétences :

Communication évènementielle