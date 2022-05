Nathan REINER

Après avoir débuté ma carrière professionnelle en finance de marché à Paris puis à Londres, j'ai constaté le manque de taxi à Paris, et l'absence d'une offre alternative crédible, j'ai donc créé ECOCAB.



www.ecocab.fr



www.facebook.com/pages/EcoCab/194928777500



Notre offre se distingue des taxi:

- Le service fonctionne sur réservation,

- les prix sont fixés dès la réservation,

- accueil des passagers avec panneau nominatif en gare et aux aéroports,

- paiement possible en espèces, CB, VISA ou AMEX,

- abonnements gratuits disponibles

- et plein d'autres services



EcoCab utilise en priorité des voitures hybrides faiblement polluantes, mais pas uniquement, et compense les émissions de CO2 de chaque trajet.



