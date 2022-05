Nathan RUBIN

GEOME propose des solutions qui changent de l'ordinaire dans le domaine de la communication événementielle.



GEOME construit et distribue des structures d'accueil résolument design en forme de sphères, dômes et cubes de toutes tailles ou sur mesure pour de grandes marques (ex. Kenzo, Pages Jaunes, Renault,IBM...)



Notre produit phare : La sphère GEOME est une sphère de projection éphémère pouvant accueillir entre 60 et 700 personnes et proposant une projection interne et externe à 360°.



GEOME offre également toute une gamme d'animations multimédia interactives s'intégrant à tout type d'événement (sols / murs interactifs, écrans / tables interactives etc...)



Images et vidéos disponibles sur http://www.geome.com/fr



Email : nathan@geome.com

Tel: 06 15 47 67 78



A bientôt,



Nathan



