Nathanaël DUC

Je suis actuellement chef de produit (Senior Marketing Representative) pour la gamme de presse à balles rondes fabriquées à l'usine d'Arc Les Gray.

Interface entre le client, le bureau d'étude et les canaux de distribution, mes responsabilités au niveau marketing produit m'amènent à :



- Analyser les besoins "macro" des marchés mondiaux.

- Récupérer et analyser les besoins spécifiques des clients français et étrangers.

- Traduire des besoins en caractéritiques pour de nouveaux produits ou pour les gammes existantes.

- Etablir une veille concurrentielle technique et commerciale.

- Développer les supports de vente et de formation à l'attention des branches commerciales, importateurs et commerciaux de terrains. Mes expériences antérieures dans le réseau de distribution enrichissent et légitimisent mes propositions.



Je souhaite rejoindre votre équipe marketing/formation/communication où je serai force de création, d’analyse et d’exécution pour atteindre les objectifs fixés. Mon sérieux et mes compétences vous aideront à faire la différence sur vos marchés.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Marketing produit

Distribution internationale

Marketing stratégique

Industrie

Animation de formations

Marketing opérationnel