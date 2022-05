Nathanaël LORIC

-5 ans d'expérience dans la conduite de projet en milieu hospitalier, dans des domaines tant opérationnels (systèmes d'information,refonte de processus) que stratégiques (plans de redressement, Projet d'Etablissement)



- Aujourd'hui chargé de coordonner auprès de la Direction Générale les chantiers de modernisation de l'Institut Gustave Roussy (Centre de Lutte Contre le Cancer rassemblant 2500 personnes), j'ai pour objectif d'introduire dans l'établissement les meilleures pratiques, approches et méthodes développées dans d'autres hôpitaux ou d'autres secteurs (industrie services) en termes de management et d'organisation.



-Quelques sujets d'intérêt actuels: Lean Six Sigma, innovation participative, Project portfolio management...