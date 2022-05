Nathanaelle AKNIN

Nous intervenons dans le domaine de l'Ingénierie des Systèmes d'Information.

Le pôle Informatique de gestion (AURA INGENIERIE) est composé de consultants spécialisés dans les Systèmes d'Information de gestion sachant s'adapter aux enjeux et à la problématique de chacun de ses clients, les accompagnant dans les diverses phases de leurs projets. Organisée en divisions métiers (Banque/finance, Assurance, Services & Distribution, Industries et Administration) Aura Ingénierie aide ses clients à améliorer leurs performances stratégiques et opérationnelles dans la conduite de leurs projets informatiques.



Les services proposés s'appuient sur les expertises méthodologiques et techniques dans les domaines :

conception des systèmes et des architectures modélisation UML ;

développement d'applications en environnement N Tiers .net, C#, Java, J2ee, C++ ;

développement d'application en environnement MVS, UNIX, AS400 (Cobol, Pacbase, Graphtalk, RPG JB...) ;

modélisation de bases de données (Mega, DB2, Oracle, Sybase, SQL...) ;

progiciels (Ciriad, Cirvie, AIA, Decalog, Summit, Murex...) ;

systèmes décisionnels (Siebel, Cognos, Business Objects...) ;



