Nathaniel HILL

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nice (SKEMA, anciennement CERAM), j'occupe différents postes depuis une dizaine d'années dans le domaine commercial en B to B (marketing, ingénieur commercial, formateur, chef des ventes, responsable indirect) à Lille, Paris puis Lyon; où je travaille aujourd’hui au sein du groupe SFR.

Fort de cette expérience, essentiellement dans le secteur de la bureautique et de la téléphonie, n’hésitez pas à me contacter afin d’échanger sur nos parcours et expériences voire nourrir de nouvelles opportunités ensemble.



Mes compétences :

Communication

Knowledge management

Gestion documentaire

Force de vente

Crm

Animation commerciale

Formateur

Analyse transactionnelle

Coaching individuel

Vente directe