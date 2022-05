Natiez-Delecluse ANGELIQUE

Forte d’une formation en management de l’hôtellerie et de la restauration et d’une expérience de dix ans dans les métiers de l’hébergement, J'ai travaillé dans de nombreux établissements de divers catégorie (Luxe, tradition et commercial).Ceci m'a permis de développer de nombreux atouts :



- sens de l’écoute et du service,

- capacité d’adaptation,

- autonomie,

- réactivité,

- mobilité,

- connaissances informatiques

- respect de la confidentialité,

- fidélisation de la clientèle,

- management d'une équipe,

- commercialisation et marketing,





Je suis actuellement à la recherche d'un emploi m'offrant de nouveaux challenges et de nouvelles perspectives.



Mes compétences :

Tourisme

Management

Restauration

Marketing

Commerciale