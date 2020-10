Nelly GUERRAND

Je travaille depuis 11 ans chez Saint-Gobain : tout d’abord 7 ans passés chez Saga Décor, responsable de la gestion administrative du site, ma mission s’articulait autour de 3 axes, le suivi et l’analyse des résultats de production : interface entre la planification et la production ; le transport et la logistique : organisation des transports en relation avec la cellule d’affrêtements, et les ressources humaines au travers de la gestion du personnel intérimaire et permanent.



A présent, je suis depuis 4 ans sous la responsabilité du directeur d’usine de Verallia, rattachée au contrôle de gestion. Je m’occupe plus particulièrement des budgets de fonctionnement, des analyses et du suivi des indicateurs de performance, rapports d’activité, clôtures comptables.



Avant Saint-Gobain, durant 2 ans j’ai connu le monde de la chimie au sein d’une société américaine, en tant qu’assistante du directeur de production. Autodidacte, femme de terrain, je possède une écoute attentive et garde le contrôle durant les périodes de suractivités ou de crises. Ces missions font suite à l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur Assistant de direction complété par une formation en gestion des ressources humaines et des compétences.





Mes compétences :

ERP