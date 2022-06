Nelly LEBRETON

La maîtrise des relations internationales,

l'expérience de l'organisation et de la négociation,

l'enthousiasme et l'énergie.





COMPETENCES



Commerciales / Export



Gérer des compte-clients

Identifier les besoins des clients

Régler les litiges : discuter, négocier, résoudre

Planifier et approvisionner les stocks

Veilles économique et technologique du produit

Coordonner les expéditions

Utiliser les incoterms



Informatiques



Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Rumba,

Lotus Notes, Outlook, Internet

Graphique : Photoshop



Linguistiques



Anglais : courant, commercial, technique

Espagnol : courant, commercial

Allemand : notions

Traduire des documents commerciaux et techniques



Associées



Concevoir et vendre des supports événementiels commerciaux (PLV)

Organiser des photoshootings

Piloter des réunions

Former des stagiaires

Organiser une équipe





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2005

Assistante Import, Admea, Saint-Cyr-en-Val, (45), effectif : 7



2002-2004

Honda Europe Power Equipment, Ormes (45), effectif : 200

- Interface Distributeurs Europe

- Assistante Communication Europe

- Assistante Garanties et Formation Euroservice



2000-2001

Planner et Attachée Clientèle, Eaton Truck Components, Gloucester (U.K.), effectif : 50



1999-2000

Assistante Export Service Après-vente, Eaton Sa, Saint-Nazaire (44), effectif : 280



Mes compétences :

Communication

Export

International