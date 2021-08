Nestor DODO

Ayant travaillé durant plusieurs années dans le management de la santé, je me suis reconverti dans la gestion de la paie et administration du personnel dans un établissement CNAM Paris où j'ai acquis des compétences dans la maîtrise et le contrôle des bulletins de paie, les obligations législatives et développé les compétences spécifiques notamment dans la maladie, solde detout compte, les déclarations, les paies sectorielles, les contrôles et URSSAF...



Mes compétences :

Microsoft Access

budgets

Sorties

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Ciel

Microsoft Office