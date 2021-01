Italien, après un double BAC franco-italien à Florence, j'ai poursuivi mes études en France dans une classe préparatoire Mathématiques-Physique. J'ai intégré l'Ecole des Ponts ParisTech et, après une année de Service Civique, j'ai participé au programme de double diplôme du réseau « Université Franco-Allemande » avec l'Université Technique de Munich. Jaime les défis, travailler dans des contextes multiculturels et avant tout, continuer à apprendre et à me dépasser.