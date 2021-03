Volontaire et impliqué, jai toujours eu une attirance particulière pour les domaines scientifiques et particulièrement pour la question de la transition énergétique et écologique. Jai dès lors considéré mes études comme la nécessité de réalisation au sein de ces domaines. Jai choisi lECAM pour entreprendre mon master dingénieur généraliste, en choisissant au sein de mon cursus, la coloration transition énergétique.