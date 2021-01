Nicolas CAUSSE

Issu d'un parcours scientifique en biologie, biotechnologie et environnement, j'ai travaillé initialement en bureau d'étude et en laboratoires d'analyses médicales. Par la suite j'ai évolué vers des postes liés à la vente et promotion de produits à forte valeur ajoutée, pour finir par occuper des fonctions de direction dans les domaines du commerce et du marketing.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de projets

Ressources humaines

Marchés publics

Animation d'équipe

PAO et mise en page

Marketing opérationnel

Responsable commercial

Relation presse

Marketing

Webmarketing