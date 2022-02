Nicolas CAVASA

Pilotage de projets dans les domaines

- Aéronautique

- Telecom et Média

- Assurances Collectives

- Assurances, IARD

- Industrie, Eau



Compétences développées

- Gestion de projets

- Coordination d'équipes transverses et pilotage de l'activité des fournisseurs (éditeurs et intégrateurs)

- Conduite du changement et formation des utilisateurs

- Rédaction de propositions techniques et financières

- Travail sur l'optimisation de processus au sein d'organisations

- AMOA et stratégie de tests



Gestion de la Relation Client, compétences liées aux acteurs du marché et à leur offre

- Veille de marché GRC et Centres d'Appels

- AKIO, KANA : éditeurs de solutions multicanal

- Genesys, Avaya : Call Center

- Néolane : plateforme marketing unifiée

- NICE : Contact Center



> Outils de gestion projet : Ms Project, Visio, Workbench, Quality Center



> Certification : ITIL V3



Mes compétences :

Pilotage projet

Gestion de la relation client

Neolane

ITIL

Customer Relationship Management

Cisco

Avaya

Nice

Verint

Télécommunications

Formation