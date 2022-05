Nicolas DE RAUGLAUDRE

Administrateur Association ADEPA (Association de Défense des Amputés)

Écrivain, Marcheur handicapé, Physicien et Théologien

_____________________________________________________________________________________

REMARQUE IMPORTANTE : suite à plusieurs marches vers Santiago de Compostela -plus de 4200 km sur différents chemins- (malgré mon handicap physique à 100%), j'ai décidé de consacrer mon énergie à écrire et faire connaître cette expérience et tout ce qui s'y rapporte, sous forme de conférences, d'écrits, d'images et de vidéos.

Ce qui est indiqué ci-dessous relève d'un acquis d'expérience.

Vous trouverez le compte-rendu des marches surArray

_____________________________________________________________________________________



Aujourd'hui, je propose quatre activités en plus des autres occupations :

1) Conférence autour de l'expérience des marches vers Santiago de Compostela et ailleurs

2) Accompagnement des handicapés (amputés) : publications, écoute et conseil, participation à des équipes de recherche.

3) Animation de sessions (de 1 à 3 jours) autour de la pensée de Pierre Teilhard de Chardin et son actualisation.

4) Relecture de manuscrits et aide à l'auto-édition.

-------------

Site internet :Array



Mes compétences :

Écologie

Musique

Éthique

Philosophie

Physique

Piano

Plongée sous marine