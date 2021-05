Nicolas FORGUES

Directeur informatique, j'accompagne les organisations IT dans des projets de transformation (évolution, technologique, stratégie de sourcing, Lean 6 Sigma. performance opérationnelle et économique)

Intérêt et expérience dans :

- la définition de stratégie,

- l'encadrement de larges équipes multinationales,

- les projets de réengineering

- la conduite du changement

- des négociations de gros contrats

Executive Education à HEC Paris, Ingénieur de l'Ecole Polytechnique et des Eaux et Forets





Mes compétences :

Management

Informatique

Gestion de projet

C++

Conduite du changement

Controle de gestion

Aviation

Leadership

Performance Financiere et Opérationnelle

DevOps