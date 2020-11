Chef de Centre "entretien et réparation rapide"

Manager, j'ai évolué dans différents environnements

Je possède plus de 15 ans d'expérience dans l'animation d'un centre de profit.

Mon expérience est essentiellement orientée vers le commerce B to C, B to B, B2B2C.



Mes compétences :

Reporting

Gestion de la relation client

Fidélisation client

Développement commercial

Animation d'équipe

Gestion financière

Autonomie

Gestion administrative

Analyse financière