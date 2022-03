Nicolas GUEUDET

Spécialisé sur les usages de l'espace public, la mobilité, la gestion des services urbains, mon parcours témoigne de mon intérêt pour des domaines diversifiés et mon adaptabilité aux missions proposées.



Diplômé d'un Master Urbanisme, Aménagement, Transport, je maîtrise l'utilisation des SIG et des outils informatiques.



J'ai passé 4 ans au service des entreprises du territoire de Seine-et-Marne en matière d'animation du réseau, de communication d'informations économiques et d'accompagnement des équipes dirigeantes.



J'ai une bonne connaissance des collectivités territoriales, des finances et des marchés publics.



Mes compétences :

Microsoft Office

Environnement

Aménagement du territoire

Cartographie SIG

Développement durable

Politiques publiques

Transport

Collectivités Territoriales

Marchés publics

Mobilité

Politique de la ville

Aménagement urbain

Transport de personnes

Urbanisme

Gestion de projet

Finances publiques

Développement économique

Management