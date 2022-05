Nicolas GUIMIER

De formation ingénieur, j'ai d'abord travaillé en tant que chercheur au CEA sur des thématiques de recherche en réalité augmentée.



Saisissant une opportunité, je me suis lancé dans le web en montant mon premier projet de site Xtrib.com (vente de musique en ligne) revendu en 2008.



Je travaille désormais en freelance en tant que chef de projet web.

Ma société est en partenariat avec des équipes de développeurs offshore (Pologne et au Congo). J'ai donc acquis une réelle expertise en conduite et suivi de projet avec une équipe à distance.



Nos réalisations sont développées autours de 2 solutions que nous maitrisons parfaitement :

- Magento : solution e-commerce

- eZpublish : solution de gestion avancée de contenu





Étant souvent l'interlocuteur unique du client, mon intervention est très large :

- Conseil (référencement, analytics, publicité)

- Réalisation de devis / Avant vente / Négociation

- Rédaction de Cdc, élaboration de planning

- Suivi et test des developpements

- Documentation et support client

- Formation utilisateur



Depuis avril 2012, je travaille également en tant qu'AMO pour la réalisation d'un site communautaire développé par un prestataire Indien.



Mes compétences :

Wordpress

Ezpublish Adminisatration

Prestashop

EZpublish templating

Magento administration

EZ publish

Offshore

CMS

Webmarketing

Chef de projet

Web

Magento

Spip