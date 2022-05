Nicolas GUIPET

20 ans dans l’Hôtellerie



Culture d'entreprise - Exigence de résultats et culture des chiffres - Gestion de Projets, suivi de travaux - Ressources Humaines, gestion, motivation & optimisation - Commercial, Stratégies & développement - Communication et Qualité - Gestion économique et comptable.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Communication

Analyse financière

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Certification ISO 9001

Réseaux sociaux

Développement commercial

Direction commerciale