Nicolas HADZINIKITAS

Proche de l'innovation en matière d'ingénierie industrielle avec un background technique sur des activités de modélisation et de modèle exécution de plateformes ferroviaires. Compétences en Ingéniere Système et Architecture basées sur la livraison de produits de haute qualité dans les délais impartis et en phase avec les exigences clients.



Motivé pour améliorer les processus d'ingénierie et de productivité des projets via le déploiement de méthodes robustes de spécification sur des systèmes complexes.



Bon communiquant et intégration rapide avec tous les niveaus de personnel, management, clients et équipes d'ingénieur en anglais et français.



Ouvert à de nouvelles opportunités intéressantes et innovantes en Ingéniere Système, MBSE et gestion de projet dans le ferroviaire, l'aéronautique et l'automobile.



Mes compétences :

Gestion de projet

Transport Ferroviaire

Management

Propulsion systems

Brakes system

MBSE

Ingénierie système

Simulation

Testing