Nicolas HARIN

Activités de terrain :

Multiples campagnes d'inventaire et de suivi de la macrofaune benthique, de l'ichtyofaune bentho-démersale en Loire et sur le littoral des Pays de la Loire (prélèvements, tri, biométrie).

Etudes d'herbiers de Zostera noltii, Zostera marina et des macroalgues intertidales.

Chef d'opération hyperbare (responsable de l'équipe de plongeurs professionnels).



Activités de laboratoire :

Analyses de sédiments (granulométrie, teneur en MO).

Détermination de la macrofaune (Echinodermes principalement).



Télédétection :

Acquisition de données (spectroradiomètre, sonar latéral).

Traitement et analyses (images satellitales, données sonar).



Cartographie et élaboration de SIG (ArcGIS, Access).

Rédaction de rapport d'étude d'impact ou de suivi.



Mes compétences :

Sonar

Écologie

Géomatique

Océanographie

Environnement

SIG

Biologie

Télédétection