Florian DUPLAN

J'ai toujours une envie de trouver de nouveaux outils ou de méthodes de travail, de maîtriser davantage les outils que j'utilise quotidiennement afin d'en tirer le meilleur et partager ce savoir acquis au sein de l'équipe dans laquelle je travaille.



Mon engagement dans la vie associative sportive m'amène à entraîner et encadrer les membres du club, j'y ai découvert la photographie et la vidéo ainsi que l'administration des différents sites du club.



Je compte profiter de mon expérience de la vie associative pour l'utiliser dans le cadre de mon travail.



Également présent sur LinkedIn: https://fr.linkedin.com/in/duplanf



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Excel

Microsoft Word

Wordpress

RDM6

Ms Project

GRAITEC Arche

GRAITEC Ossature

Revit