Nicolas HOEHNE

Après une longue expérience au sein du Groupe LIDL sur plusieurs postes en exploitation dans le Sud-Ouest puis sur du projet fonctionnel en lien pour partie aux RH, j’ai souhaité consolider mes compétences et élargir mon champ d’action dans les RH et j’ai choisi de prendre le poste de responsable developpement projet RH au sein d'un groupe de distribution textile et chauissure.



J'ai eu l'opportunité, durant ces deux dernièrs emplois, de parfaire mon expérience en les accompagnant sur l'ensemble de leurs projets RH stratégique de réorganisation et de modernisation digitale (Plannification, GPEC, management de projet RH, accompagnement au changement, Marque employeur, ...). Mon expérience et ma formation m'ont ainsi permis d'acquérir et d'affirmer de réelles compétences en projet RH et c'est donc tout naturellement qu'en 2016, j'ai pris la direction du service "systèmes RH" du groupe SAMSIC, service regroupant la Paie, le SIRH, la protection sociale et le contrôle de gestion social.



Mots-clés : Talent Management / Conduite de projets RH / Change Management / SIRH / DIgital RH / Portail RH / GA - PTA / developement de projet/ Marque Employeur / Stratégie et Marketing des RH / Employabilité / SIRH / gestion d'affaires et projets / Ingénieur de projet / Task force RH



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Rh

Pilotage d’activité

Paie

SIRH