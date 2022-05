Nicolas HOOGLAND

Après quelques années de traduction, la demande est devenue trop importante et je me suis entouré de collègues pour créer The Language Shop.

Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine de traducteurs expérimentés dans toute la France et à l’étranger.

Notre réseau, c’est notre force. Nous avons le même souci de qualité et de disponibilité et le groupe The Language Shop est devenu une référence dans le monde de la traduction.



Mes compétences :

Traduction

Interprétariat