Philippe DE LA HOUPLIERE

Une approche multi-culturelle, une vision transversale, une curiosité éclectique.



LES RESEAUX



Bien que membre de plusieurs réseaux virtuels, je ne minscris pas dans la compétition du nombre maxi de contacts.



Je ne me considère pas capable de gérer de manière constructive un réseau de plusieurs centaines de membres, et cela ne mintéresse pas. Je souhaite être en mesure d'apporter de manière concrète quelque chose de précis à chacun des membres de mon réseau, que je veux pouvoir connaître suffisamment pour partager avec eux quelques valeurs qui me sont essentielles.



Par choix personnel je privilégie les contacts ayant une culture internationale ainsi que les jeunes, car je crois quils doivent être aidés dans la constitution de leurs propres réseaux professionnels.



D'une manière générale, je ne donne pas suite aux demandes de contact qui ne sont pas motivées et se contentent de la formulation par défaut, tristement banale, de Viadeo.





Après avoir accompagné pendant 10 ans des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire dans leurs phases d'évolution significatives (croissance interne ou externe, développement international, transition) je goûte désormais aux plaisirs d'une retraire sereine, mais pas tout à fait inactive...







A titre personnel, je suis



Membre fondateur de l'Association pour l'Accompagnement des Porteurs professionnels et pour l'Initiative Entrepreneuriale (AAPPIE) dont la vocation est de fournir un environnement favorable à tous ceux qui sont porteurs d'un projet professionnel d'évolution et/ou de changement, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.



Membre du WKRA Club d'Affaires Franco-Allemand de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Membre du réseau des ambassadeurs Only Lyon.



Ancien Chargé de cours en Commerce International 3ème, 4ème et 5ème année à Pôle Paris Alternance, école de commerce et de gestion en alternance