Nicolas HOUDAILLE

Après un parcours de 15 ans de commercial, du vendeur automobile au responsable commercial de concession (auto et bateau), j'ai créé ma société de conseil aux entreprises.



Spécialisée dans l'optimisation des performances commerciales, la société Noroit conseil est agréée par l'institut Herrmann sur les Préférences Cérébrales. Les domaines d'activités de prédilection sont : La formation des équipes commerciales et de leurs manageurs, les audits commerciaux et la cohésion d'équipe.

Nos thèmes de formation : Négocier, vendre mieux, écouter, gérer les conflits, manager une équipe, savoir communiquer, défendre ses marges, gérer son stress, autant d'outils au service de votre entreprise.



Notre fil conducteur : développer la relation client pour vendre plus et mieux fidéliser, créer un cadre de référence avec son client, pour que la communication devienne possible, pour être en accord avec lui, avec ses attentes, avec ses valeurs.



"SANS LANGAGE COMMUN, LES AFFAIRES NE PEUVENT ETRE CONCLUES" Confucius



