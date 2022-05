Nicolas HOUEIX

 Gestion du poste central de sécurité (SSI de catégorie A)

 Rondes de sécurité et établissement de permis feu

 Formations incendie aux personnes travaillant sur le site



missions de secours a personnes et protection des biens..

extinction des incendies.

suivi opérationnel.

transmissions de messages radio et téléphoniques.



 Chef d’agrès engins spéciaux (émulseur, ventilation, secours routier)

 Gradé de reconnaissances.

 Responsable adjoint magasinier, responsable documentation technique.

 Conducteur / Mécanicien d’engins de secours (engin pompe, échelle)