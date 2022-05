Nicolas HOUPIN

Expert dans le domaine du droit de la santé, plus spécialement de la santé mentale au travers de l'évolution de ses enjeux comme de ses politiques, de sa réglementation comme du droit qui y est applicable depuis 2011 au travers des jurisprudences rendues par les juridictions administratives et surtout judiciaires.

Expert des contraintes de soins psychiatriques avec les lois de juillet 2011 et de septembre 2013.

Expert dans le domaine du droit des personnes placées sous main de justice notamment dans leur prise en charge en soins psychiatriques sans consentement.

Juriste de droit public, spécialiste en matière de libertés fondamentales et des procédures administratives et pénales appliquées aux soins psychiatriques sous contrainte.



Mes compétences :

Droit public

Informatique

Psychiatrie

Finances publiques

Droit communautaire

Santé publique