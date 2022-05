Nicolas HUART

Je suis spécialisé en structure et systèmes mécaniques embarqués, et j’ai été désigné par l’EASA comme Spécialiste de Navigabilité dans les domaines structures, mécanismes et calcul, je suis actuellement HDO deputy au sein de Reims Aviation à ce titre je suis directement et personnellement sensibilisé aux aspects réglementaires et sécuritaires.



Depuis 2010 je suis Responsable BE Intégration Mécanique Avions Spéciaux Modifications et Réparations, Je suis en charge du suivi, des modifications et des réparations de l’avion F406.

des études structure et mécanismes, de la modification des avions Beechcraft 350 des Douanes Françaises. (Intégrations des meubles d’agrément et consoles de commandes fixes ou équipées de mécanismes, d’antennes de type ; SLAR , DF, SATCOM, d’une caméra optronique de type FLIR STAR SAFIRE II, d’un radar THALES OM400, et d’un scanner LNE…)

) des études structure et justification calcul de l’intégration d’une caméra MX10 et de sa console de commande dans un Cessna T206H...

Management d’une équipe de 4 projeteurs et 4 ingénieurs



De 2006 à 2010; Responsable Intégration Mécanique Avions Spéciaux et Modifications au sein de la branche aviation générale de la société DAHER-SOCATA, à ce titre j'étais chargé des évolutions techniques, des réparations et des modifications structurales des avions SOCATA sortis de chaîne, ainsi que des aéronefs dit « spéciaux » qu’ils soient, ou non, de conception SOCATA.

Mon équipe était constituée de projeteurs travaillant sur des sujets spécifiques comme le TBM MMA (présenté au Bourget 2009) intégrant un système mécanique permettant l’ouverture de trappes et la rétraction d’une caméra en vol, la Rénovation Avionique de l’avion militaire « EMB 121 XINGU » ou le rétrofit des TB20 G500. Le pilotage de ces projets s’effectuais principalement en transverse, avec un mode de fonctionnement de type « prototype », et une implication particulière dans les étapes de chiffrage, conception, calcul, suivi, montage sur avion et de la validation en vol.



Mes compétences :

Mécanique

Catia v5

Calcul mécanique

Calcul de structure

Catia v4

Intégration systemes