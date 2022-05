Nicolas HUEZ

Calme, organisé, professionnel avec de bonnes connaissances techniques aquises au cours de mes différentes expériences professionnelles et un tres bon sens relationnel.

Ces différents traits de ma personnalité mon permis de pouvoir évoluer au sein de mon entreprise.

Actuellement en charge de la maintenance préventive, des travaux neufs et de l'amélioration continue, je souhaiterais m'orienter vers un poste plus spécialisé dans les travaux neufs et amélioration continue.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Électromécanique

Management

Mécanique générale

Organisation du travail

Pneumatique

Amélioration continue

Travaux neufs