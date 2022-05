Suisse d'origine arrivé à Paris en 1992, Etude d'histoire de l'art à Genève puis Paris.



Directeur associé de l'agence immobilière "PHILIPPE MENAGER & NICOLAS HUG, Immobilier de Collection" spécialisée dans la vente des plus beaux endroits de Paris.

www.menagerhug.com



Co-fondateur et gérant de "La Galerie Scandinave" galerie d'antiquités-design pionnière (de 2000 à 2008) spécialisée dans les meubles et objets scandinaves vintage, éditions originales, des années 1950-1970.





Agent et co-éditeur de 4 nouveaux meubles créés par le designer français Pierre PAULIN, en collaboration avec la maison d'Editions PERIMETER ART DESIGN. Présentation des meubles à Bâle en juin 2008,à Londres en octobre 2008, et Paris en novembre 2008.



Ancien trésorier de l'association des amis de l'école des Beaux-Arts.

http://www.lesamisdesbeauxartsdeparis.fr/



Papa d'un petit garçon né en 2011!



Mes compétences :

Art

Luxe