Nicolas HUGONNET

Chef de projet dans le grande distribution et aujourd'hui dans le domaine de la business education. J'ai conduit avec succès de nombreux projets au sein des domaines les plus variés ( Comptabilité, Marketing, Encaissement,ventes...)

Comprendre et exprimer le besoin du client, Traduire le besoin dans une démarche projet , communiquer et vendre la démarche à tout les acteurs, rendre compte ...voilà les points forts de mon parcours



Mes compétences :

RFID

Décisionnel

BI

Grande Distribution

Encaissement

Coordination

Applications mobiles

Retail

Pilotage

Business Education

CRM (Salesforce, Edeal)

Microsoft Windows CE

Microsoft Porject

Essbase

Salesforce