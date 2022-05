Nicolas HUGUES

Plus de 15 ans d’expériences dans la gestion de centre de profit en B to B avec une forte culture du résultat. Leader et coach avec ses collaborateurs, force de conviction avec ses clients et partenaires dans le cadre du développement d’activités, d’innovation et de changement d’environnement.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2008-…… : Elis

Directeur de centre : 200 personnes pour 12 M€ de CA

Gestion d’une blanchisserie industrielle





2002-2008: SITA Centre EST

Directeur d’agence : 90 personnes pour 17 M€ de CA

Directeur d’exploitation

•Gestion de la politique achat et investissement (rachat de société, investissement structurant, …)

•Pilotage et animation de la maintenance du parc

•Gestion du bureau d’études (gestion des appels d’offres, cotations économiques, …)



1999-2002 :CARREFOUR

Responsable Environnement des Hypermarchés Carrefour puis du Groupe Carrefour

•Mise en place, négociation des contrats et suivi d’une politique d’optimisation des coûts de gestion des déchets

•Pilotage du rapport annuel 2002 de développement durable du Groupe Carrefour

•Gestion des dossiers réglementaires au niveau national et européen





1994-1999 : SOFRES Conseil

Chef de projet. Développement de l’activité et du savoir-faire de SOFRES Conseil »Environnement-Energie » en France et à l’internationale.

• Elaboration d’une méthode d’analyse des coûts de gestion des déchets municipaux

• Etudes stratégiques et plans d’action dans le cadre de missions à l’étranger (Europe, Bulgarie, Russie, Indonésie)



Mes compétences :

Management

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Développement commercial

Direction de centre de profits