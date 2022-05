Nicolas HUILLE

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste Grenoble INP-Ense3 mais aussi d'un CQP de Chaudronnier d'atelier. Après avoir exercé des fonctions de chargé de production au sein d'une entreprise de chaudronnerie industrielle, je recentre mes fonctions autour de la partie méthodologie dans le domaine de la chaudronnerie et la mécano soudure. Je souhaite notamment pratiquer un retour d’expérience sur les fabrications réalisées et capitaliser ce savoir-faire complexe des ouvrages chaudronnés qui s’acquiert par le travail et l’expérience, à l’atelier ou sur chantier.



Mes compétences :

Catia v5

Solidworks

Simapro

Autodesk Simulation CFD

Simulink

Pascal

Matlab

MathCAD

CATIA

C Programming Language

AutoCAD LT