Nicolas HUSSON

Spécialiste du point du point de vente;



Une expertise "retail" qui s'appuie sur des expériences professionnelles réussie dans différents Groupes référents.

- Développement, animation et gestion de points de ventes et de réseaux de magasins.

- Marketing Opérationnel.

- Création, conception et mise en place de réseaux de distribution.

. Pilotage des architectes.

. Pilotage des agences de communications (pub / brief photos, shooting...)

. Maîtrise d'ouvrage.



Mes compétences :

Gestion

Conception

Création

Développement

Marketing

Management

Retail