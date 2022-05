Nicolas IMBERT

Passionné par les Sciences et le secteur des hautes technologies, je me suis intéressé à des problématiques aussi variées que les systèmes de défense anti-missile et la prise de papier par des photocopieurs multi-fonctions.

Des systèmes très différents mais qui m'ont cependant permis de mettre en œuvre les mêmes atouts :

- une vision "système"

- des compétences transversales entre les différentes disciplines (Mécanique/Electronique/Informatique/Automatique) et l'opportunité d'échanger avec les experts de tous ces domaines

- la maitrise des outils de simulation (MATLAB/Simulink), d'expérimentation (LabView), de développement (C++...)

- une recherche constante de l'innovation (4 brevets)

avec toujours le même objectif : La performance du système étudié.



Mes compétences :

Modélisation

Conception

Labview

Ingénieur

Matlab

Mécanique du vol

Asservissement

Automatique

Visual C++