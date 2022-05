Nicolas INSAUSTI

14 ans d'expérience internationale dans la gestion des achats matière et sous-traitance, veille technologique, des opérations industrielles multi sites, de l’industrialisation d’un produit à sa production, et la conduite de la performance industrielle et achats.



Forte expertise dans l’identification et le pilotage de stratégies achats visant à réduire les coûts, améliorer la qualité des produits et processus industriels, et développer les partenariats stratégiques. (technologiques & industriels)

Encadrement d’équipes achats et industrielles multi culturelles et multi sites.





Mes compétences :

Supply Chain

SAP

Oracle

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Apple iWork

Agile

Conseil

Développement commercial

Management

Formation