Nicolas JAFFRY

En tant qu'ingénieur commercial pour la division Hémostase et auto-immunité de la société WERFEN, ma fonction me permet de gérer et développer un portefeuille de laboratoires hospitaliers et privés de biologie médicale répartis sur le secteur Nord-Est de la France.



Je reste à l'écoute du marché et de ses opportunités.



Mes compétences :

Vente

Organisation

Adaptabilité

Rigueur

Réactivité

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Ecoute

Analyse des besoins

Aisance relationelle